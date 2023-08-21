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Haberler İzmir Aliağa'da kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Aliağa'da kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA
Aliağa’da kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Aliağa ilçesi İzmir-Çanakkale yolunda bulunan kağıt fabrikasında dün saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada başlayan ve depo bölümüne sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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