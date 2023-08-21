Güzelbahçe’de yol isyanı

Güzelbahçe sahil yoluna paralel olarak Seferihisar kavşağı ile Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan 24.5 metre genişliğindeki yol çalışmasının 20 gündür bir türlü bitirilememesi nedeniyle her gün toz toprak içinde kalan ilçe halkı isyan etti. Vatandaşlar, "Yıllardır bahaneler uydurularak bir türlü başlatılmayan bu yolun yapımına seçim yaklaştığı için şimdi başladılar. Bu beklediğimiz bir yoldu ama inşaatı bizim açımızdan tam bir çileye dönüştü. Ancak çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Güzelbahçe sanki Yunanistan'a bağlı imiş gibi Büyükşehir Belediyesi tarafından ihmal ediliyoruz? Biz derdimizi kime anlatalım? Bari yolu bitirmeyecekler, her gün suyla ıslatsınlar da toz toprak içinde kalmasak. Ama Büyükşehir Belediyesi'nden kimse bizimle ilgilenmiyor. Taleplerimiz dikkate alınmıyor. Bir yol çalışması 20 gündür nasıl bitirilemez? Bırakın balkonda oturmayı pencerelerimizi bile açamıyoruz. Zaten İlçe Belediye Başkanımız Mustafa İnce de bununla ilgilenmiyor. Kendisi haftalardır CHP ilçe kongresi için çalışıyordu. Şimdi de bir haftadır istediği kişiyi ilçe başkanı seçtirmesini kutluyor" dedi.