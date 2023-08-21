Milletvekili Kaya’dan Başkan Soyer’e ’engelleme’ yanıtı: Soyer’i CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yalanlıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Harmandalı Tesisi'nin kapatılmasını ve yeni bir tesis kurulmasını içeren projeye merkezi hükümetin ve ilgili bakanlıkların onay vermediği yönündeki iddialarına karşılık sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Kaya, Soyer'in söylemlerini safsata olarak nitelendirerek, bu açıklamaların popülist siyasetçilerin iş bilmezliklerini gizlemek ve mazeret üretmek amacıyla kullandıkları sahte argümanlar olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmişte de benzer iddialar ortaya atıldığını belirterek "Dönemin Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da tıpkı Soyer gibi "Harmandalı'yı taşımak için hükümet bana yer göstermiyor" mazeretine sarılmıştı." diyen Kaya, fakat projedeki hukuki sürecinin tamamlandığını belirtti. Başkan Soyer'in "Merkezi hükümet bize yer göstermiyor, tesis için uygun yerlere onay verilmiyor" sözlerini yalanladı.

Kaya, Harmandalı'daki tesisin taşınmasıyla ilgili tartışmaların tekrar gündeme geldiğini ve yeni bir adres önerildiğini ifade etti. Ancak bu önerinin teknik ve hukuki engel içermediğini, daha yakın bir lokasyonda tesisin kurulabileceğini belirtti.

Ayrıca Kaya, Harmandalı'dan uzak bir yer olan Menderes'e çöp taşınmasının çevresel ve mali sorunlara neden olacağını ve su kaynaklarını tehdit edeceğini dile getirdi. Tunç Soyer'in özel bir firmayla çöp enerjisi üretimi için anlaşma yaptığını ve bu nedenle Harmandalı Tesisi'nin kapatılmasının söz konusu olmadığını iddia etti.

Kaya, İzmirlileri CHP'nin açıklamalarına karşı dikkatli olmaya çağırarak, şehrin daha iyi bir yönetimi hak ettiğini vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Değerli İzmirliler, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.

Safsata, hileli bir akıl yürütme yöntemidir.

Tunç Soyer gibi popülist siyasetçilerin, iş bilmezliklerini gizlemek, mazeret üretmek için kullandıkları, ilk bakışta geçerli ve ikna edici gibi görülebilen fakat rasyonel bir bakış açısıyla bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır.

CHP'li Tunç Soyer'in, "İzmir'in çöpü siyasete alet ediliyor. Merkezi hükümet, çöpün bertaraf edilebileceği bir tesis kurmamız için yer tahsis etmiyor" safsatasını gelin hep birlikte çürütelim.

Şöyle bir geçmişe dönelim.

Dünyada, vahşi depolama yöntemiyle çöp ve atık bertarafı gibi ilkel bir yöntemi kullanan tek Büyükşehir Belediyesi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir.

Dönemin Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da tıpkı Soyer gibi "Harmandalı'yı taşımak için hükümet bana yer göstermiyor" mazeretine sarılmıştı.

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ile yapılan görüşmelerle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki 198 hektarlık alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık bertaraf tesisi yapması için tahsislerle birlikte uygun görülmüştür.

Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, DSİ, TEİAŞ başta olmak üzere ilgili tüm bakanlık ve kamu kurumlarınca olumlu görüş verilmiştir.

Sürece ilişkin davalar açılmış, ancak açılan davalar reddedilmiş ve hukuki süreç kesinleşmiştir.

Böylece, ÇED sürecinin tamamlanmasının ve projenin uygulama sürecine devam edilmesinin önünde 18 Şubat 2019 tarihi itibariyle hiçbir hukuki ve teknik engel kalmamıştır.

Yerel seçimin hemen öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bir basın açıklaması yapmış, "Büyükşehir, katı atık dönüşüm tesisi mücadelesini kazandı. Hukuk zaferi bizim" başlığıyla bir bülten bile yayınlamıştır.

Yani, hükümet yer göstermiş ve tüm bakanlıklar olumlu görüş vermiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Şubat 2019 tarihli bülteninde de sabit olduğu üzere, CHP'li Soyer'in "Merkezi hükümet bize yer göstermiyor, bulduğumuz yerlere de bakanlıklar ve kamu kuruluşları uygun görüş vermiyor" açıklaması safsata ve gerçek dışıdır.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nı CHP'li Büyükşehir Belediyesi yalanlamıştır.

Harmandalı'daki heyelan riski ve stabilite sorunlarına ilişkin tespit ve teknik değerlendirme raporları sonrası, taşınma tartışmaları yeniden başlamış ve bu sefer tesis için CHP tarafından hukuki ve teknik engel bulunmayan Karşıyaka Yamanlar Dağı yerine başka bir adres gösterilmiştir.

Her ne hikmetse, Harmandalı'ya kuş uçumu 4,5 kilometre mesafede olan Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki 198 hektar alanda hemen imalata başlanıp tesis taşınabilecekken, rota Harmandalı'ya 80 kilometre uzaktaki Menderes'e çevrilmiştir.

İzmir'imizin su kaynağı olan Tahtalı Barajı Menderes'tedir.

Bugün Menderes'te, Tahtalı Barajı Havzası Koruma Yönetmeliği çerçevesinde, köylülerimizin iki hayvanını barındırabilecekleri bir damı dahi yapmalarına içme suyumuza zarar verebilecekleri sebebiyle izin verilmemektedir.

Menderes, Türkiye'nin organik tarım merkezlerinin en önemlilerinden birisidir.

Ayrıca, Harmandalı'ya 80 km mesafedeki Menderes'e her gün 80 km gidiş-80 km geliş olmak üzere toplam 160 km yüzlerce kamyonla çöp sevk etmek, maliyet olarak ciddi bir yakıt sarfiyatına sebebiyet verebileceği gibi karbon salınımı açısından da çevreye büyük zarar verecektir.

Menderes'e bu tesisi taşımak, doğayı katletmek, tarımı mahvetmek, suyumuzu kirletmek, turizmi baltalamak demektir.

Kimse, aklın ve bilimin kabul etmediği bir uygulamayı İzmir'e ve İzmirliler'e dayatamaz. Akıl ve bilim de zaten bu projeye onay vermemiştir.

Gerçek şu ki, Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'yı taşımak gibi bir niyeti yok!

Buradan açıklıyorum.

CHP'li Soyer, göreve gelir gelmez 01.01.2020 tarihinden başlamak üzere, özel bir firmayla Harmandalı'daki çöpten elektrik üretmek üzere sözleşme imzalamıştır.

Bu sözleşmenin bitiş tarihi, 31.12.2029'dur.

Yani, CHP'li Soyer Harmandalı'yı 2029'a kadar kapatmayacağını bu özel firmaya taahhüt etmiştir.

İzmirliler'i kandırmayın!

Eğer vahşi depolamadan vazgeçerek modern katı atık bertarafı yapma niyetiniz varsa, size tahsis edilen, her şeyi hazır, hukuki ve teknik engeli bulunmayan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki 198 hektarlık alanda tesisin imalatına hemen başlayın.

Kıymetli İzmirliler,

CHP, sizin iradenizi çantada keklik görüyor. Sizin, kayıtsız şartsız onların her beyanına inanacağınızı düşünerek, safsata üzerine safsata üretiyor.

Cumhuriyet tarihinin en başarısız Büyükşehir Belediye Başkanı olan Soyer, ağlamaktan ve sızlamaktan başka bir iş yapmayarak, safsatalarla dört buçuk yılı doldurdu.

Yerel seçime az bir süre kaldı.

CHP'li Soyer de safsatalarına hız verdi.

Ama İzmir bunu yutmaz!

Sevgili İzmirliler,

İzmir, çeyrek asırdır CHP'li yerel yönetimlerin yaşattığı eziyeti çekiyor.

İzmir, CHP'nin aklımızla alay eden bu anlayışını, bu kötü yönetimini hak etmiyor.

Saygı ve sevgilerimle"