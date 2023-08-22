İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 13-19 Ağustos tarihleri arasında 50 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 300 gram skunk esrar, 1 kilo 572 gram metamfetamin, 5 bin 419 adet sentetik ecza maddesi, çeşitli tür ve satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 8 adet terazi, 6 tabanca, 28 adet tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elde edilen 22 bin 655 Türk lirası ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 50 operasyonda 69 şahsa işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 25 şahıs ise tutuklandı.