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İzmir'deki makilik yangınında 3 hektar küle döndü

İzmir'in Foça ilçesinde öğle saatlerinde çıkan makilik yangını ekiplerin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

DHA
İzmir’deki makilik yangınında 3 hektar küle döndü

İzmir'in Foça ilçesindeki Leventler mevkisinde saat 12.00 sıralarında makilikte yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu, Foça Deniz Üs Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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