İzmir’in çöpü için 183 milyonluk teşvik

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da katı atık bertaraf tesisini işleten İzmir Doğu Star Elektrik Şirketi'nin başvurusu üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 183 milyonluk teşvik verecek. İzmir'de son günlerde tartışmalara neden olan katı atık bertaraf tesisleri ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Menderes'te yapmayı planladıkları atık tesisi projesi ile ilgili onay çağrıları sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bergama'daki tesisle ilgili önemli bir karara imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'daki katı atık bertaraf tesisini işleterek elektrik üreten İzmir Doğu Star Elektrik Şirketi'nin başvurusu üzerine Bakanlık teşvik vereceğini ilan etti. Tesisin kapasitesinin büyütülmesi için 183 milyon 840 bin 773 TL tutarında destek verilecek.