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Haberler İzmir MHP Karşıyaka’da Akif Yılmaz güven tazeledi

MHP Karşıyaka’da Akif Yılmaz güven tazeledi

HABER MERKEZİ
MHP Karşıyaka’da Akif Yılmaz güven tazeledi
MHP Karşıyaka İlçe Teşkilatı'nın 14. Olağan Genel Kurulu'nda İlçe Başkanı Akif Yılmaz, 400 delegenin 353'ünün oyunu alarak güven tazeledi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Ustaosmanoğlu kongrede yaptığı konuşmada Türk Dünyasının Bilge Lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini vurguladı. Kongrenin bir toy havası içinde geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, "Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yürütülen mücadeleyi yürekten takdir ediyoruz" dedi.
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