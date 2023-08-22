Sokak köpekleri saldırmıştı 15 bin lira tazminat ödenecek

İzmir'in Balçova ilçesindeki kent ormanında sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Avukat Selman Eke, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı. Belediyelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceği belirten mahkeme, Eke'yi haklı bulup, 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Olay, 11 Mart 2021 yılında Balçova Kent Ormanı'nda meydana geldi. Spor yapan Avukat Eke, 5- 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bu durumdan da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tutan Eke, şikayetçi oldu. 10 bin lira maddi 15 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

KİMSENİN BAŞINA GELMESİN

İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde açılan davada savunma yapan belediyenin avukatı, idarenin kusurunun olmadığını, davacının fahiş taleplerde bulunduğunu söyledi. Daha sonra değerlendirme yapan mahkeme, belediyenin Eke'ye 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Selman Eke, "O gün orada bir çocuk olsaydı; sonucu çok daha kötü olabilirdi. Bu davayı, başkasının başına daha kötüsü gelmesin ve idare hareket geçsin diye açtım" ifadelerini kullandı.