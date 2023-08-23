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Haberler İzmir Çeşme'deki 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 8 tutuklama

Çeşme'deki 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 8 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesi ve 2'si tabancayla olmak üzere toplamda 12 kişinin yaralanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İHA
Çeşme’deki 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 8 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada 1 güvenlik görevlisinin ölmesi, 2'si tabancayla toplamda 12 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Olay, 19 Ağustos gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Eğlence mekanına 2 araç ile gelen 5 şüpheli ile mekanın güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine çıkan silahlı çatışmada güvenlik görevlilerinden Samet Öztaşkın (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, 10 kişi ise çıkan kavgada yaralandı. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Samet Öztaşkın müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralanan 2 güvenlik görevlisinin hayati tehlikelerinin olmadığı kavgada, 10 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar ise mekandaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin kaçtıkları otomobil İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş halde bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada ilk olarak M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. 1 şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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