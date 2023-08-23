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Haberler İzmir İzmir’de 3 iş yerini soyup serbest kalan şüphelilere yakalama kararı

İzmir’de 3 iş yerini soyup serbest kalan şüphelilere yakalama kararı

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir gecede 3 iş yerinden soygun yaptıktan sonra yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest kalan şüpheliler için yeni bir karar çıktı. Şüphelilerin serbest kalmasının ardından çalışma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı.

İHA
İzmir’de 3 iş yerini soyup serbest kalan şüphelilere yakalama kararı

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz çarşamba gecesi, çalıntı bir motosiklet ile önce bir pide salonundan bağış kutusu, dizüstü bilgisayar ve kasadaki bir miktar para ile iş yeri içerisindeki motosikleti çalarak kaçan 2 şüpheli, daha sonra otomatik kepengi zorlayarak açıp içeriye girdikleri tekel bayisinden 200 bin lira ile 2 cep telefonu çalmıştı.

Son olarak bir mahalle bakkalının kapısını kırarak içeriye giren şüpheliler, buradan da kahve, çakmak, yazarkasa fişi ve şarj makinesini çalmıştı.

3 farklı iş yerlerinden geçekleştirilen soygun anlarının güvenlik kameralarına inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri E.D. ve Y.A.Y.'yi kıskıvrak yakalamış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest kalmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Şüphelilerin serbest kalmasının ardından çalışma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Polisin şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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