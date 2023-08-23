  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de çobanın kestiği insan başını köpekler buldu

İzmir'de çobanın kestiği insan başını köpekler buldu

İzmir’in Bornova bir süredir kayıp olarak aranan erkek şahsın, kesilmiş başını arazideki köpekler buldu. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu çobanlık yapan şüpheli gözaltına alındı. İfade veren çobanın, şahısla birlikte olduğu ve başını kestiği öne sürüldü.

İHA
İzmir’de çobanın kestiği insan başını köpekler buldu

İzmir'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda bir süredir C.S.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bir süredir terk edilmiş olan motosiklet üzerinden yaptıkları çalışmalar sonucunda, detaylı araştırmalarını sürdü. Konunun takibini gerçekleştiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosiklet tamircisi C.S.'nin cansız bedenini bir arazide buldu. Öldürülmesinin üzerinden günler geçen erkek şahsın başının kesildiği de belirlenirken, atıl durumdaki motosiklet ve çevrede yapılan detaylı araştırmalar neticesinde şüphe üzerine çobanlık yaptığı öğrenilen M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen ve burada sorgusu gerçekleştirilen şüpheli M.A.'nın, birlikte olduğu C.S.'yi öldürdüğünü ve başını kestiğini itiraf ettiği ileri sürüldü. Öte yandan C.S.'nin kesik başının ise çevredeki köpekler tarafından bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA