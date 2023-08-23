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Haberler İzmir Müdahale eden ekip alevlerin ortasında kaldı! O anları Bakan Yumaklı paylaştı!

Müdahale eden ekip alevlerin ortasında kaldı! O anları Bakan Yumaklı paylaştı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de orman yangınıyla mücadele ederken alevlerin arasında kalan işçilerin görüntüsünü "Bazı kahramanlar, iyi ki varlar..." diyerek paylaştı.

HABER MERKEZİ
Müdahale eden ekip alevlerin ortasında kaldı! O anları Bakan Yumaklı paylaştı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de orman yangınıyla mücadele ederken alevlerin arasında kalan işçilerin görüntüsünü paylaştı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı kahramanlar, iyi ki varlar... Şiddetli rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi. Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgar ile de mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin." ifadesini kullandı.

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