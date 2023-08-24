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İzmir'de 43 yaşındaki adamın sokakta ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde 43 yaşındaki Ali Arat isimli şahsın cansız bedeni bulundu. Şahsın vücudunda darp izleri olduğu tespit edilirken şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

İHA
İzmir’de 43 yaşındaki adamın sokakta ölü bulundu

İzmir'de sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7057/1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin 43 yaşındaki Ali Arat olduğu tespit edildi.

Öte yandan Arat'ın sürekli kavga çıkan bir şahıs olduğu ileri sürülürken, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunan kişinin şüpheli ölümü üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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