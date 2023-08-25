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CHP İzmir’de kongre tarihi belli oldu

HABER MERKEZİ
CHP İzmir’de kongre tarihi belli oldu
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) içerisinde devam eden kongre süreci kapsamında, İzmir İl Örgütü'nün il başkanlığı seçimi için tarih ve detaylar belli oldu. Seçim, 16 Eylül tarihinde Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. CHP'de seçimler ve kurultay süreci, ilçe kongreleri ile devam ediyor. İzmir il genelinde 22 ilçenin kongresi tamamlandı ve hafta sonu 8 ilçede daha kongreler düzenlenecek. CHP İzmir İl Yönetimi, il başkanlığı için 16 Eylül tarihini genel merkeze sundu ve bu tarih onaylandı. Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak olan bu seçimde, il başkanlığına aday olacak isimler, delegelerin takdirine sunulacak.
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