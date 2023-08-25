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Haberler İzmir Soyer: Kemeraltı için anayasa oluşturulacak

Soyer: Kemeraltı için anayasa oluşturulacak

HABER MERKEZİ
Soyer: Kemeraltı için anayasa oluşturulacak

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 770 milyon liralık yatırımla Kemeraltı'nı ayağa kaldıracak yenileme çalışmaları için esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Tunç Soyer, Kemeraltı anayasası niteliğinde bir mevzuat hazırlanması gerektiğini de belirterek, "Bu mevzuat ortak akıl ile yapılmalı ve geriye dönüşü olmamalı" dedi.

Soyer, "Muhtarımız, derneğimiz, Konak Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir Kemeraltı mevzuatı hazırlayacak. Bir anayasa olacak bu. Sokaklara ne kadar taşılır, ne kadar taşılmaz, tente rengi ne olur ne olmaz, açılış saati nedir, kapanış saati nedir, komşu ilişkilerinde uyulması gereken esaslar nelerdir, derneğe karşı yükümlülükler nelerdir... Bunun için bir zaman koyalım önümüze, tartışarak, konuşarak, gerekiyorsa anket yaparak bir mevzuata ulaşalım" dedi.

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