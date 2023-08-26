AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’dan Mahir Polat’a tepki

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Polat'ın ifadelerinin ahlak dışı olduğunu ve "haddi aştığını" savundu.

Polat'ı sert sözlerle eleştiren İnan, "Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı yazılı açıklama ile Polat'a tepki gösterdi.

Polat'ın sözlerinin "düşünce ve ifade hürriyeti ile açıklanamaz" nitelikte olduğunu kaydeden Saygılı, Polat hakkındaki hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.