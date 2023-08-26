  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bayraklı tünellerinde tatbikat

Bayraklı tünellerinde tatbikat

HABER MERKEZİ
Bayraklı tünellerinde tatbikat
İzmir Valiliği, 27 Ağustos Pazar günü saat 07.00-09.00 arasında Bayraklı Tünelleri'nin tatbikat sebebiyle kapatılacağını duyuruldu. Açıklamada trafik akışının alternatif yollara yönlendireceği kaydedildi. Açıklamada şunlara yer verildi: "İlimiz Bayraklı ilçesinde bulunan Bayraklı Tünelleri içerisinde, yangın tatbikatı yapılacaktır. Belirtilen zaman dilimi süresince, Çiğli'den Karşıyaka istikametine, Karşıyaka Çevreyolu çıkışından itibaren, bölge araç trafiğine kapatılacak ve trafik akışı Girne Bulvarı istikametine verilecektir. Girne Bulvarı'ndan Bayraklı Çevreyolu'na dönüşte ise, Onur Mahallesi'nden Bornova Çevreyolu'na dönüş araç trafiğine kapatılacak."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA