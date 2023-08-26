Bayraklı tünellerinde tatbikat

İzmir Valiliği, 27 Ağustos Pazar günü saat 07.00-09.00 arasında Bayraklı Tünelleri'nin tatbikat sebebiyle kapatılacağını duyuruldu. Açıklamada trafik akışının alternatif yollara yönlendireceği kaydedildi. Açıklamada şunlara yer verildi: "İlimiz Bayraklı ilçesinde bulunan Bayraklı Tünelleri içerisinde, yangın tatbikatı yapılacaktır. Belirtilen zaman dilimi süresince, Çiğli'den Karşıyaka istikametine, Karşıyaka Çevreyolu çıkışından itibaren, bölge araç trafiğine kapatılacak ve trafik akışı Girne Bulvarı istikametine verilecektir. Girne Bulvarı'ndan Bayraklı Çevreyolu'na dönüşte ise, Onur Mahallesi'nden Bornova Çevreyolu'na dönüş araç trafiğine kapatılacak."