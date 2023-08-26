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Haberler İzmir İZSU çalışması Buca’da trafiği felç etti

İZSU çalışması Buca’da trafiği felç etti

METİN BURMALI
İZSU çalışması Buca’da trafiği felç etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri tarafından Buca'nın en yoğun caddelerinden biri olan Menderes Caddesi'nde geçtiğimiz hafta başlatılan yağmur suyu hattı çalışması trafiği adeta felç etti.

DAHA HIZLI YAPILMALI

Haftalardır bitirilemeyen çalışmalara tepki gösteren vatandaşlar, "Her sabah ve akşam özellikle iş saatlerinde çalışmalar yüzünden trafik tıkanıyor ve 2 km'lik yolu yarım saatte geçmek zorunda kalıyoruz. Çalışmalar daha hızlı yapılamaz mı?" dedi. İZSU ekipleri tarafından sel taşkınlarını önlemek için Buca'nın Şirinyer semtindeki pazaryeri karşısında yaklaşık bir hafta önce yağmur suyu hattı yapımı için çalışma başlatıldı. Menderes Caddesi'nde tamamlanmayan çalışmalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bucalı vatandaşlar, "Buradaki su kanalı eskiydi ve belediye bu işi pandemide yapabilirdi. En yoğun trafiğine sahip caddede 2 km yolu yarım saatte geçmez zorunda mıyız" diye konuştu.

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