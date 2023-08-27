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İzmir'de düşen yıldırım ormanı yaktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının, yıldırım düşmesi sonucu Cumalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladığı bildirildi.

DHA
İzmir’de düşen yıldırım ormanı yaktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saat 10 dakikada kontrol altına alındı.

Cumalı Mahallesi'ndeki ormanda 07.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 15 dakika içinde yapılırken, yangın saat 08.17'de kontrol altına alındı.

Öte yandan gece boyunca yıldırım düşmesi sonucu 7 orman yangınının çıktığı, ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevlerin büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

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