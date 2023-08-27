  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de evde yangın! 1'i bebek 9 kişi etkilendi

İzmir'de evde yangın! 1'i bebek 9 kişi etkilendi

İzmir Konak'ta 5 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Alevlerden ve dumandan 1’i bebek 3’ü çocuk olmak üzere toplam da 9 kişi etkilendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
İzmir’de evde yangın! 1’i bebek 9 kişi etkilendi

İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında çıkan ev yangında 1'i bebek 3'ü çocuk toplam 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi 2434 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipler sevk edildi. Bazı apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binanın dışarısına çıkarken, 5 kişi ise itfaiye ekiplerince kontrollü bir şekilde binanın dışarısına çıkarıldı.

"BALKON DEMİRLERİNDEN TIRMANARAK EVE GİRDİM VE ÇOCUĞU ÇIKARDIM"

İşten geldiği esnada alt komşusunun dairesinde yangın çıktığını öğrendiğini belirten Eren Turan, "Yangın olduğunu duyunca merdivenlerden çıkmak istedim ama yoğun dumandan dolayı yarıya kadar çıkabildim. Daha sonra balkon demirlerinden tırmanarak eve girdim ve çocuğu çıkardım." dedi.

HASTANELERE KALDIRILDILAR

İtfaiye ekipleri yapmış oldukları çalışmalarla alevleri kontrol altına alarak söndürürken, hafif şekilde dumandan etkilenen 1'i bebek 3'ü çocuk toplamda 9 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA