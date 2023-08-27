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İzmirli işadamları Hatay yolunda ölümden döndü

FATİH ŞENDİL
İzmirli işadamları Hatay yolunda ölümden döndü

İZMİR'DE MMMT Hafriyat ve İnşaat şirketinin sahipleri Muzaffer Küçükdoğan ile Mustafa Kırışkuzu, depremden etkilenen illerde ortaya çıkan bina, moloz, demir, çelik gibi inşaat malzemeleri geri dönüşüm tesislerinde yeniden ülke ekonomisine kazandırılması için Hatay'a giderken kaza geçirdi.

Adana Ceyhan yakınlarında şoförünün uyuması nedeniyleKüçükdoğan'ın aracı metrelerce sürüklenip bariyerlerin dışına çıktı. Ölümden dönen Küçükdoğan, "Allah'tan karşı şeride geçmedik. Ailemizin duaları ve yaptığımız iyilikler sayesinde kurtulduğuma inanıyorum" dedi.

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