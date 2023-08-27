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Haberler İzmir Otel dolandırıcılarından 15 milyonluk vurgun

Otel dolandırıcılarından 15 milyonluk vurgun

HABER MERKEZİ
Otel dolandırıcılarından 15 milyonluk vurgun

İZMİR'DE, otel resepsiyonlarını arayarak, kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp; otel için tadilat yapılacağını, acil para göndermelerini söyleyen şüpheliler, çalışanlardan toplam 15 milyon TL dolandırdı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

EKİPLER, kentte birçok otelin resepsiyonunu arayarak kendilerini otel sahibi olarak tanıtan ve acil para lazım olduğunu söyleyerek toplam 47 çalışanın 15 milyon TL dolandırıldığı bilgisini aldı. Şüphelilerin adreslerinde, 22 bin TL nakit para, telefon, sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.

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