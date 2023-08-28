İzmir’de yağışın ardından bir evin çatısı çöktü: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde Hacı İbrahim Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısı, dün gece yağan yağmurun etkisiyle çöktü. Evdeki Nejla Erçolak (35) ile çocukları Berat (11) ve Nerin Erçolak (6) yaralandı.