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Haberler İzmir İzmir'de yağışın ardından bir evin çatısı çöktü: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

İzmir'de yağışın ardından bir evin çatısı çöktü: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından iki katlı bir evin çatısı çöktü. Olay sonucu evde bulunan anne ile iki çocuğu yaralandı.

AA

İzmir'in Bayındır ilçesinde Hacı İbrahim Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısı, dün gece yağan yağmurun etkisiyle çöktü. Evdeki Nejla Erçolak (35) ile çocukları Berat (11) ve Nerin Erçolak (6) yaralandı.

İzmir’de yağışın ardından bir evin çatısı çöktü: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen Nejla Erçolak, Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir’de yağışın ardından bir evin çatısı çöktü: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Evde yaralı bulunan kedi için de komşuları Bayındır Belediyesi veterinerlik biriminden yardım istedi.

İzmir’de yağışın ardından bir evin çatısı çöktü: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Olay yerine gelen belediye ekibi, kediyi tedavi altına aldı.

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