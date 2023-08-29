İzmir’de son 40 günde 23 kişi cinayet kurbanı

İZMİR'DE son 40 gün içerisinde basına yansıyan olaylarda 23 kişi cinayete kurban gitti, onlarca insan ise yaralandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Av. Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, "1 ay önce çıkan kanunda bu tür suçlara 2 yıla kadar erken tahliye getirildi. Bir diğer sorun ise bireysel silahlanma. Hukuk sistemine olan güven güçlendirilmeli. Kasten öldürme de en ağır cezayı gerektiren suçlardır ve belirli bazı durumlar söz konusu olduğunda da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriliyor. Mevcut yaptırım sisteminde değil infaz yasasında sorun gözüküyor" dedi.