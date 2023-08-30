İzmir Urla’da 10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarında ilk hasat yapıldı

"Biz de ülkemizde bunu yetiştirerek ihracata dönük işlemler yapmayı planlıyoruz. Buradaki en önemli husus halkın bilinçlendirilmesi ve sakıza sahip çıkması. İzmir Bölge Müdürlüğü hudutlarında 60 bin fidan diktik. Bu 60 bin fidandan 25 bini sakız verimine dönük olarak havai köklendirmeyle ürettiğimiz fidanlar.