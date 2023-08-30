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Haberler İzmir İzmir'de gece saatlerinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'de gece saatlerinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece saatlerinde makaron üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

İHA
İzmir’de gece saatlerinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 29 Sokak'ta 23.00 saatlerinde meydana gelen olayda makaron üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangından kaynaklı dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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