O maganda yakalandı

İzmir'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga esnasında evinin balkonuna çıkarak göğsüne isabet eden pompalı tüfek saçması ile Hüseyin Çiçek hayatını kaybetmişti. Çiçek'in ölümüne neden olan magandalardan Süleyman Öztürk yakalandı. Olay, geçen Çarşamba günü saat 21.00'da Buca'da meydana geldi. Pompalı tüfekteki saçmalardan biri, emekli 5 çocuk babası Çiçek'in göğsüne isabet etmişti. Kolon kanserini 5 yıl boyunca gördüğü tedavi sonrasında, geçtiğimiz yıl atlatmıştı. Çiçek'in ölümünün ardından ardından polis Süleyman Öztürk'ü yakaladı. Öztürk, denetimli serbestlikle bırakıldı.