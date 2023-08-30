  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir O maganda yakalandı

O maganda yakalandı

FATİH ŞENDİL
O maganda yakalandı
İzmir'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga esnasında evinin balkonuna çıkarak göğsüne isabet eden pompalı tüfek saçması ile Hüseyin Çiçek hayatını kaybetmişti. Çiçek'in ölümüne neden olan magandalardan Süleyman Öztürk yakalandı. Olay, geçen Çarşamba günü saat 21.00'da Buca'da meydana geldi. Pompalı tüfekteki saçmalardan biri, emekli 5 çocuk babası Çiçek'in göğsüne isabet etmişti. Kolon kanserini 5 yıl boyunca gördüğü tedavi sonrasında, geçtiğimiz yıl atlatmıştı. Çiçek'in ölümünün ardından ardından polis Süleyman Öztürk'ü yakaladı. Öztürk, denetimli serbestlikle bırakıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA