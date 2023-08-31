‘Yanlış kanser teşhisi’ davası arabulucuda

İzmir'de özel bir laboratuvarın kanser teşhisi koyduğu Sena Kardıçalı'nın (26), kemoterapi tedavisine başlanmasından sonra başka bir hastayla raporlarının karıştırıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili açılan tazminat davası dosyası arabulucuya gönderildi. Kardıçalı ailesinin avukatı Fatih Volkan, Haber Müdürümüz Fatih Şendil'e önemli açıklamalarda bulundu. Avukat Volkan, laboratuvara 2 milyon liralık tazminat davası açtıklarını söyledi.

DOSYA İNCELENECEK

İzmir'in tanınmış isimlerinden Kardıçalı Ailesi üyesi İbrahim ve Şebnem Kardıçalı çiftinin kızları Sena Kardıçalı'nın başına gelenler Yeşilçam filmlerini aratmadı. Kardıçalı, yaşadığı kanser teşhisi olayı ile ilgili belgelerin toplandığını ve tazminat davası açarak böyle bir olayın tekrarlanmaması için peşini bırakmayacaklarını söylemişti. Avukat Fatih Volkan ise "Müvekkilim, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Soruşturma için bakanlıktan izin bekleniyor. Maddi tazminat davası ile ilgili dosya da arabulucuda."

ÖZEL HABER