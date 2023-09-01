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Haberler İzmir Ege Üniversitesi standına yoğun ilgi

Ege Üniversitesi standına yoğun ilgi

HABER MERKEZİ
Ege Üniversitesi standına yoğun ilgi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ege Üniversitesi standı teknoloji meraklılarının yoğun ilgisinin yanı sıra, özel ve kamu kurumlarının temsilcileri tarafından da ziyaret ediliyor.

YENİLİKÇİ PROJELER ÜRETİLİYOR

İlgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST organizasyonu yenilikçi teknolojinin geliştirilmesi konusunda başat rol üstleniyor. Festivalin sürdürülebilir hale geldiğini her geçen gün gelişerek ilerlediğini müşahede ediyoruz. Üniversitemizin standı bilim ve teknoloji meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor. Öğrenci ve öğretim üyelerimizden oluşan güçlü takımlarımız, yenilikçi projelerini ziyaretçilere anlatıyor" diye konuştu.

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