Trafikte terör estirmişti! O sürücü tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesi Yenigün Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda hafif ticari aracın sürücüsü ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Eline aldığı bıçakla araçtan inen F.B. önce hafif ticari aracın kapısını açıp sürücüye tekme attı ardından ise bıçakla yaraladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, minibüs sürücüsü F.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Minibüs trafikten men edilirken, gözaltına alınan saldırgan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yaralı araç sürücüsü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaşanan korku dolu anlar ise anbean vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

BELEDİYEDEN PARA CEZASI

Görüntüleri ihbar kabul eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte tartıştığı sürücüye saldırıda bulunan minibüs şoförü hakkında işlem başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereği ticari araca ve araç şoförüne yönelik trafik akışını engelleyici şekilde sevk ve idare etmekten 7 ayrı tutanak düzenleyerek 9 bin 51 TL'lik cezai işlem uyguladı. Ayrıca minibüs şoförünün Şoför Tanıtım Kartı'nın iptal edilmesi için de gerekli çalışma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan konuya ilişkin açıklamada, belediyenin denetim yetkisi çerçevesindeki hiçbir alanda huzuru ve can güvenliğini tehdit edecek davranışlara göz yumulmayacağı belirtildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan minibüs şoförü F.B.'nin, trafikte tartıştığı sürücü ile yol verme yüzünden kavga ettikleri, kendisine küfür ettiği için sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen minibüs şoförü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Vahşi maganda