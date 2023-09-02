Bozulan yaşam kalitesine bak!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "İzmir'de AK Parti'nin iktidar olduğunu düşünsenize... Kordon'da çimlerde oturanların yaşam tarzına müdahale ederler, zabıta gönderirler" diyen CHP eski Milletvekili Atila Sertel'e sert yanıt verdi.

'ALGI OYUNU OYNUYORLAR'

SERTEL, "Bunlar senelerdir söyledikleri bir şey, boş laflar. Yaşam tarzını konuşmayı bıraksın Atila Sertel, İzmir'de yaşam kalitesinin hangi noktaya geldiğine baksın. İnsanlar kokudan balkonda oturamıyor" dedi.

KAYA sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'de körfezdeki kokunun yüzde 90 azaldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 5 bin kilometre yağmur suyu ayrıştırma kanalı yapmak lazım ama şu ana kadar 820 kilometresi yapılmış. Şehirdeki kokunun sebebi, yağmur ayrıştırma kanallarıyla kanalizasyon kanallarının ayrı ayrı yapılmamış olmasındandır. 5 bin kilometre yağmur ayrıştırma kanalı yapmanız lazım. Bizim anketlerimizde şikayet edenlerin sayısı çok fazla. Algı oyunu oynuyorlar, yapmadıkları şeyleri yapmışlar gibi anlatmaya çalışıyorlar. Bundan sonuç alamazlar çünkü insanlar ne yaşadıklarını pekala çok iyi biliyorlar. Altyapı çökmüş, trafik çökmüş, artık insanların yaşam kalitesi düşmüş. Yaşam tarzını konuşmayı bıraksın Atilla Sertel, İzmir'de yaşam kalitesinin hangi noktaya geldiğine baksın! İnsanlar balkonlarında oturamıyorlar kokudan."