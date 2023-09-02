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İzmir'de zehir operasyonu: 5 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen şebekeye polis tarafından operasyon düzenlendi. Adrese yapılan baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken 5 şüpheli tutuklandı.

İHA
İzmir’de zehir operasyonu: 5 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik adresleri belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bulunan iki ayrı adrese baskın gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 35 kilo 67 gram skunk esrar, 15 bin 318 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Operasyonda K.G., G.S.D., S.G., B.G. ve H.Y. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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