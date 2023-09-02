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Haberler İzmir Konsolos görevlisi hayata tutundu

Konsolos görevlisi hayata tutundu

İzmir’deki İsveç Fahri Konsolosluğu’nda silahlı saldırıda vücuduna isabet eden üç kurşunla ağır yaralanan konsolosluk çalışanı Emine Tarakçıoğlu geçtiğimiz gün taburcu oldu. Bir çocuk annesi Tarakçıoğlu geçirdiği ameliyatların ardından hayata tutunurken, hala vücudunda kurşunların olduğu ve daha sonra çıkartılacağı öğrenildi

FATİH ŞENDİL
Konsolos görevlisi hayata tutundu

İzmir'de konsolosluğa yapılan saldırı sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan Emine Tarakçıoğlu, taburcu oldu ve evine döndü. Ailesine kavuştuğu için mutlu olan Tarakçıoğlu'nun vücudunda çıkarılamayan mermiler olduğu belirtildi. Ayrıca şahsın Tarakçıoğlu'nu vurmadan önce 'İsveç vatandaşı olmak istiyorum' dediği de ortaya çıktı.

ŞOKU ATLATAMADI

İsveç Fahri Konsolosluğu'na yapılan saldırıda ağır yaralanan ve yeni taburcu olan Emine Tarakçıoğlu'nun hala o günün şokunu atlatamadığı öğrenildi. Öte yandan yapılan araştırmalar sonucunda saldırganın vurmadan önce İsveç vatandaşı olmak istediği ve engelli olduğunu söylediği bilgilerine erişildi. Yüzde yetmişe yakın zihinsel engelli saldırgan Z.Ö. ile ilgili soruşturma devam ediyor.Kurşunlar çıkarılamadı

VÜCUDUNA isabet eden üç kurşun nedeniyle art arda ameliyat geçiren Emine Tarakçıoğlu önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ancak hayati tehlike nedeniyle Tarakçıoğlu'nun vücudundaki mermilerin çıkarıltılamadığı ve ilerleyen günlerde iyileşme sürecine göre yine çok sayıda ameliyatlar geçirmek zorunda olduğu söylenildi. Evine dönen Tarakçıoğlu ailesi ile kucaklaşması duygusal anlar yaşattı.

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