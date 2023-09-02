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Haberler İzmir Kucağındaki çocuklarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 göçmen yakalandı

Kucağındaki çocuklarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla çalışan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafınfan yakalandı. Göçmenleri arasında çok sayıda küçük çocuk bulunması dikkat çekti.

İHA
Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a gitmeye çalışan 37 göçmen yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ağustos saat 02.55'te, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulurken içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan lastik bot içerisinde çok sayıda küçük çocuk bulunması dikkat çekti.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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