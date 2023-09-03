  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Genç kadın evinde ölü bulundu

Genç kadın evinde ölü bulundu

FATİH ŞENDİL
Genç kadın evinde ölü bulundu

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde bir kız çocuğu annesi G.Y. (33) evinde yatak odasında çene altından aldığı tek kurşun yarası ile ölü olarak bulundu. Genç kadının boşandığı eşi ile tekrar barıştığı ancak aralarında sorunlar yaşadığı öğrenilirken, ilginç ölümü araştırılıyor. Başlatılan soruşturmada svap ve parmak izlerinin alındığı da öğrenildi. Olay, Bayraklı Körfez Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

KANLAR İÇİNDEYDİ

İDDİAYA göre kısa süre önce eşinden boşanan G.Y., kızıyla birlikte yaşadığı evinin yatak odasında ölü olarak bulundu. Genç kadının çene altından aldığı tek kurşunla kanlar içinde bulan yakınları polise haber verdi. Polis, genç kadının eşinin ve yakınlarının bilgisine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma geniş çapta devam ederken, yapılacak soruşturma ardından genç kadının canına kıyıp kıymadığı ya da kaza kurşunuyla ölüp ölmediği belirlenecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA