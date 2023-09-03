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Haberler İzmir Kapağı çalınan rögar çukuruna düştü

Kapağı çalınan rögar çukuruna düştü

NADİR UYSAL
Kapağı çalınan rögar çukuruna düştü
TİRE'DE yolda yürürken beton kapağı çalınan rögara düşen Naci Y. adlı vatandaş ölümden döndü. 3 metre derinliğindeki çukurdan sarkıtılan iple kurtarılan talihsiz adam "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diye yetkililere tepki gösterdi. İzmir Tire'de, gece yolda yürürken beton kapağı çalınan rögara düşen Naci Y. son anda kurtarıldı. Olay, Gençlik Caddesi'nin Gölet mevkii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Naci Y, önceki akşam yolda yürürken beton kapağını hırsızların çaldığı öne sürülen rögarı görmedi. Rögarın altından geçen dere yatağına düşen Naci Y. hafif şekilde yaralandı.
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