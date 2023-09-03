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Haberler İzmir Otizmli gencin hedefi “akademik kariyer”

Otizmli gencin hedefi “akademik kariyer”

HABER MERKEZİ
Otizmli gencin hedefi “akademik kariyer”
İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde yaşayan ve 1,5 yaşındayken otizm teşhisi konan Recep Ege Altıncıoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra akademik alanda ilerlemeyi tercih etti. Öğretim görevlisi olmayı hedefleyen Altıncıoğlu, yüksek lisansını tamamladı. Altıncıoğlu, bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde doktoraya kabul edildi. Altıncıoğlu, "Üniversitede amacım, öğretim görevlisi olmak. Sonra da profesörlüğe yükselmek istiyorum. Annemi üniversite sınavlarına girmeye ben teşvik ettim. Artık beraber üniversiteye gideceğiz"dedi. Anne Zeynep Koyunseven de oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.
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