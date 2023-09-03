Şarampole yuvarlanan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki kaza, saat 08.30 sıralarında, Ali Fuat Erdem Mahallesi 9786 Sokak'ta meydana geldi. Selahattin Faydalı'nın kontrolünü yitirdiği plakasız motosikleti yaklaşık 20 metreden şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kask takmadığı görülen Faydalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Faydalı'nın kaza geçirdiğini duyarak olay yerine gelen gözyaşlarını tutamayan yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Faydalı'nın cenazesi, morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.