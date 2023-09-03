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Haberler İzmir Suçüstü yakalanan hırsızlardan akılalmaz savunma: Değerli bir şey bulamadık

Suçüstü yakalanan hırsızlardan akılalmaz savunma: Değerli bir şey bulamadık

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir dairede hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde "Değerli bir şey bulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz birçok şeyi aldık" dedi.

DHA
Suçüstü yakalanan hırsızlardan akılalmaz savunma: Değerli bir şey bulamadık

İzmir'in Bayraklı ilçesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi Dedeoğlu Apartmanı'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Evde hırsız var' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Adrese gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisi T.G. ve B.Y.'yi 5'inci kattaki bir dairede suçüstü yakaladı.

Şüpheliler dairede; pense, çekiç, 5 asansör butonu, 5 kilogram çelik-bakır kablo, 5 kapı tokmağı ve 5 musluk bataryasıyla yakalandı. Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde ise 'Değerli bir şey bulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz birçok şeyi aldık' dediği öğrenildi.

T.G. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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