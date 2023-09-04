İzmir'de, bir dairede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, "Değerli bir şey bulamadık. O yüzden para edeceğini düşündüğümüz birçok şeyi aldık" dedi. Bayraklı Aliye İzzetbegoviç Caddesi Dedeoğlu Apartmanı'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Evde hırsız var' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Adrese gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisi T.G. ve B.Y.'yi 5'inci kattaki dairede yakaladı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şüpheliler dairede; pense, çekiç, 5 asansör butonu, 5 kilogram çelik-bakır kablo, 5 kapı tokmağı ve 5 musluk bataryasıyla yakalandı. Suçluların emniyetteki ifadesinde ise 'Değerli bir şey bulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz şeyleri aldık' dediği öğrenildi. Öte yandan T.G. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.