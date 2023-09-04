İzmir'de minikler sınıfları doldurdu! 114 bin 303 öğrenci "uyum" için okulda

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen okul öncesi, ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıflarına yönelik uyum ve rehberlik programı kapsamında İzmir'de 114 bin 303 öğrenci sınıflarına kavuştu.

Tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde başlatılan uyum haftası nedeniyle Mavişehir İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Erken saatlerde okula gelen öğrenciler ve veliler tören için okul bahçesini doldurdu. Bazı çocuklar heyecanlarını aileleriyle paylaşırken bazıları da ilk günden yeni arkadaşlar edinerek sohbet etti. Çocukların heyecanına ortak olan aileleri de tören boyunca evlatlarını yalnız bırakmadı.

Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, ilk törenlerini heyecanla tamamladıktan sonra öğretmenlerinin eşliğinde sınıflarına geçti.

Yeni sınıflarını meraklı gözlerle inceleyen öğrenciler, sıralarındaki yerlerini aldı, öğretmenleriyle tanıştı ve kendilerini tanıttı.

İlkokula başlayan 1-D sınıfı öğrencisi Alptuğ Şahin, yaz aylarını oyun oynayarak geçirdiğini, şimdi de okuluyla tanıştığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Okulun kendisi için "mutluluk" anlamına geldiğini belirten Şahin, "Derslerde akıllı bir öğrenci olacağım, çalışkan bir öğrenci olacağım. Öğretmenimi dinleyeceğim. Büyüyünce de polis olmak istiyorum." dedi.

Derin Mavi Sınanmış ise eğlenceli bir tatilden sonra okul başladığı için çok heyecanlı olduğunu, eğitimini tamamlayınca trafik polisi olmak istediğini dile getirdi.

Öğrencilerden Eslem Akkurnaz de okulda resim yapmayı ve harfleri öğrenmeyi çok istediğini ifade ederek hayalinin öğretmenlik yapmak olduğunu anlattı.

HEDEF UYUM SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de yaklaşık 800 bin öğrencinin 56 bin öğretmenle 2023-2024 eğitim öğretim yılına başlayacağını aktardı.

Yahşi, eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için uyum programı başlatıldığına işaret ederek, "Şu an itibarıyla İzmir'in bütün ilçelerinde, bütün sınıflarımızda öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi ağırlamaktalar, karşılamaktalar. Öğrencilerimiz kitaplarını sıralarında bulmakta. Velilerimiz içleri rahat bir şekilde çocuklarını bize emanet etmekteler. En ufak bir problemimiz, sıkıntımız yok." dedi.

Uyum haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle okula adaptasyon sürecinin hızlandırılacağını belirten Yahşi, tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

UYUM PROGRAMINDA ETKİNLİKLER YER ALIYOR

İzmir'de 39 bin 184 okul öncesi, 50 bin 990 1'inci sınıf ve 24 bin 129 lise 9'uncu sınıf öğrencisinin katıldığı program, 8 Eylül'e kadar sürecek.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla yürütülecek uyum sürecine destek amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer veriliyor.

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği bulunuyor.