Pelikan ‘Tosun’ Foça’nın simgesi oldu

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da yazları konaklayan ve vatandaşların 'Tosun' adını taktığı pelikan yoğun ilgi çekiyor. İzmir'in Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesinde, geçen yaz rahatsızlanarak insanlardan yardım istercesine pazaryerine inen pelikan, bu yaz tekrar Foça'ya geldi. Geçtiğimiz yaz, rahatsızlanan pelikana vatandaşlar sahip çıkarken, gerekli tedavilerin ardından ekim ayı sonlarına doğru Foça'yı terk eden pelikan, bu yaz tekrar yeni Foça'ya geldi. Pelikanı sahiplenen Deniz Kaptanoğlu isimli vatandaş, "Pelikan, geçen sene ağustos ayında bitkin bir halde Foça'da pazaryerine geldi. 10 gün kadar uçamadı. Bakımlarını yaptık. İsmi 'Tosun' olsun dedik. Yeni Foça'ya tatile gelenler, fotoğraf ve videolarını çekiyor. Biz ona alıştık, sanırım o da bize alıştı. Ekim sonu gibi gideceğini tahmin ediyorum" dedi.