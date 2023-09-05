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İzmir'de alacak-verecek meselesinde kan aktı! 8 yerinden bıçaklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde akşam saatlerinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi 8 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

İHA
İzmir’de alacak-verecek meselesinde kan aktı! 8 yerinden bıçaklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesisinde 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, B.Ş. (19), alacak - verecek meselesi yüzünden A.D. (22), ile tartışmaya başldı. Olayın büyümesi üzerine B.Ş. yanında getirdiği bıçak ile A.D.'yi 8 yerinden bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen A.D.'yi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan A.D.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, suç aletiyle birlikte yakalanan B.Ş.'nin kısa zaman önce Gaziantep'ten geldiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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