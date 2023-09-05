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İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında husumetlisini başından vurdu

İzmir Karşıyaka'da alınan bilgiye göre bir şahıs husumetlisini sokak ortasında başından silahla vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olayın faili de yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında husumetlisini başından vurdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerinde kıraathane işlettiği öğrenilen Y.A., husumetlisi olduğu öne sürülen K.G.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Y.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Y.A.'yı çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralının burada ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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