Karşıyaka’da beklenen dönüşüm askıya çıktı

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde uzun yıllardır kentsel dönüşüm ve imar planı revizyonu bekleyen; Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin sınırları dışında kalan 108 hektarlık alana ilişkin nazım imar planı askıya çıkarıldı. Söz konusu mahalleler sınırları içerisinde bulunan 137 hektarlık alanda yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında imar planlarının etaplar halinde hazırlanması kararlaştırılmıştı. 3 yıl önce bölgenin geneline dair hazırlanan imar planı askıya çıkarılmış fakat itirazlar doğrultusunda süreç tıkanmıştı. İki etabın dışında kalan 108 hektarlık alana ilişkin yüklenici firma tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı tamamlanarak askıya çıkarıldı. Yeni planla birlikte bölgenin 11,44 hektarlık alanı, gelişme konut alanı (çok yüksek yoğunluklu) ve 39,27 hektarlık alanı ise ticaret-konut alanı ilan edildi. Yapılaşacak alan 41,56 hektardan 50,71 hektara çıkarıldı. Bölgenin nüfusu ise 25 bin 770 olarak belirlendi.