AK Partili İnan’dan CHP’li başkanlara mektup: Sorun varsa takip edelim

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki CHP'li belediye başkanlarına mektup yazarak geçmişe sünger çekme çağrısında bulunduklarını ve sorunları konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu belirttiğini açıkladı.

"ULAŞIM İFLAS ETTİ"

AK Partili İnan, belediye başkanlarına yaptığı çağrı ile ilgili "Biz geçmişe bir sünger çekelim, gelin hangi meseleniz varsa getirin çözelim dedim. Tüm CHP'li belediye başkanlarına mektup da gönderdim. 'Çözebileceğimiz hangi konu varsa arkanızdayız' dedik. Telefonla dönen belediye başkanları da oldu. Onların da çözebileceğimiz meseleleri vardı, o konularda neler yapabiliriz diye konuları değerlendirdik. Şehrin ulaşım hattı iflas etmiş durumda. Biz İZBAN'ı yapmasaydık bugün trafik ne olurdu? Çevre yolunu yapmasak belediyenin açmış olduğu yeni bir aks var mı?" dedi.