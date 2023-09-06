İzmir’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, aksam saatlerinde İzmir-Çanakkale yolu Eski Foça Kavşağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Aliağa istikametinden İzmir yönüne gitmekte olan M.Y. idaresindeki 35 NNS 71 plaka servis minibüsü ile E.M. idaresindeki 01 FS 483 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 01 FS 483 plakalı otomobil savrularak park halinde bulunan 42 U 8406 kamyonete çarptı. Olayda otomobil sürücüsü E.M. ile 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Menemen ve Aliağa Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.