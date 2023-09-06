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Haberler İzmir İzmir'deki olayda vurulan kahvehaneci, 2 gün sonra öldü

İzmir'deki olayda vurulan kahvehaneci, 2 gün sonra öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetlisi Kahraman Gülseren tarafından sokakta tabancayla vurulan kahvehane işletmecisi Yusuf Akgün, hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gülseren, tutuklandı.

DHA
İzmir’deki olayda vurulan kahvehaneci, 2 gün sonra öldü

Karşıyaka'daki olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Nergiz Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi Yusuf Akgün ile husumetlisi Kahraman Gülseren, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kahraman Gülseren, yanındaki tabancayla Akgün'e ateş açtı. Başından vurulan Akgün yere yığılırken, Kahraman Gülseren ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Akgün, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Akgün, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Kahraman Gülseren, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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