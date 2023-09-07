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Haberler İzmir İzmir'de 104 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı

İzmir'de 104 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında, kanunlara aykırı şekilde yurt dışına gitmeye çalışan 23 göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı. Öte yandan Yunan unsurlarının Türk sularına geri ittiği 81 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İHA
İzmir’de 104 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde 81 düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Sahil Güvenlik botlarıyla lastik bottaki göçmenlere ulaşırken, Urla ve Seferihisar ilçelerinde lastik botlarda bulunan göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından geri itildiğini tespit etti. Göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Selçuk ilçesi açıklarında tespit edilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili olduğu belirlenen 3 göçmen kaçakçısı ise ekipler tarafından karada yakalanırken, kaçakçılar jandarmaya teslim edilerek gözaltına alındı. Karaya çıkartılan göçmenler ise sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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