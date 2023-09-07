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İzmir'deki azılı hırsız yakalandı! Evinden çıkan adeta cephanelik çıktı

İzmir'de 45 hırsızlık olayına karışan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla evinde yakalandı. Evde yapılan aramada ise, çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İHA
İzmir’deki azılı hırsız yakalandı! Evinden çıkan adeta cephanelik çıktı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve hakkında hapis cezası bulunan T.G. adlı şüphelinin adresini belirledi. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, T.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu Maddeler ele geçirildi.

45 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞMIŞ

Öte yandan, T.G.'nin kentte meydana gelen 45 hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu, 5 yıl hapis cezası ve 50 farklı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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